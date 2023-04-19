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Популярний у туристів «камінь шибайголови» знищений китайською владою

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Популярний у туристів «камінь шибайголови» знищений китайською владою

Влада центрального Китаю пішла на радикальні заходи, знищивши “атракціон” популярний у туристів, що ганяються за ефектними знімками, «Камінь шибайголови». Унікальний туристичний об’єкт було ліквідовано з міркувань безпеки.

Згідно з порталом Malay Mail, йдеться про приголомшливо красивий скельний виступ, в народі отримав назву «Камінь шибайголови» і «Скеля випробування хоробрості». Досвідчені мандрівники порівнювали його зі знаменитою норвезькою скельною світлиною «Язик троля». Така очевидна назва, як «камінь шибайголови», говорить про те, що потрібно бути справжнім шибеником, щоб ризикнути своїм життям заради незабутньої фотографії. І на превеликий жах влади шибайголови у вигляді натовпів захоплених туристів протягом багатьох років з’являлися в приміському районі Аньян в провінції Хенань. Пішохідний маршрут до скелі легко знайти в інтернеті, а фотографії та відео людей, які на ній позують, широко поширені в соціальних мережах.

Хоча скеля ніколи не була особливою визначною пам’яткою у цьому районі, люди продовжували ризикувати життям заради ефектних фотографій. Дехто навіть танцював на ньому, інші позували зі своїми собаками. Тим, кому дуже хотілося зайти на виступ, але було страшно, пригиналися до землі та повзли до краю на животі. Влада завзято не помічала популярність нової туристичної зони і відмовлялася обладнати місце огорожами.

Боротьба з турпотоком із любителів екстриму та гострих відчуттів почалася не вчора. Минулого року місцевий уряд розмістив у небезпечному місці знак, що попереджає відвідувачів триматися подалі, бо у камені з’явилися тріщини. Але очікуваного ефекту цей захід не дав. Тоді 11 квітня влада доставила спецтехніку для його демонтажу. Падіння у прірву легендарного каменю знімали небайдужі туристи, а потім публікували у мережі численні відео «реквієму за пам’яткою».

Радикальний крок чиновників викликав обурення у міжнародних колах: на теренах мережі туристи запевняли, що у знесення не було потреби. “Замість того, щоб зносити, вони могли б зміцнити його сталлю, щоб приїжджі були в безпеці”, – заявив один з користувачів TikTok.

Втім, були й ті, хто погодився із рішучим кроком. «Хлопці, камінь ламався, це було лише питання часу, коли він трісне і хтось загине», «Це вапняк, він обов’язково трісне та ослабне з часом», – зазначили вони.

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