На півдні Китаю пиво пили 9000 років тому

Дослідження Дартмутського коледжу підтверджують, що пиво пили на півдні Китаю 9000 років тому. Це найраніше свідоцтво його використання.

Пиво на півдні Китаю пили під час ритуалу на честь померлих: про це свідчать дані, отримані авторами після аналізу древніх горщиків.

У насипу платформи дослідники знайшли стародавні горщики, навколо яких був виритий спеціальний рів. Житлових будинків на ділянці не виявлено. В кургані знайдено два людських скелета і безліч ям з візерунчастими керамічним посудом.

Дослідницька група проаналізувала різні види глиняного посуду і виявила, що горщики були невеликими і нагадували посуд для пиття. Кожен горщик можна було тримати в одній руці, як чашку. Сім з 20 знайдених горщиків мали довгу шию: аналогічний посуд використовувалися для пиття алкоголю в більш пізні історичні періоди.

Щоб підтвердити, що горщики були наповнені спиртом, автори досліджували залишки з внутрішньої поверхні. Вони виявили гранули крохмалю та фітолітів, а також дріжджі – вони відповідали залишкам бродіння пива.

В результаті автори з’ясували, що для зберігання пива використовували керамічні ємності. Але це не таке пиво, яке ви можете купити в магазині сьогодні, а скоріше ферментований напій з рису та невідомих бульб. Дослідники описали його як солодкий, мутний напій.

Враховуючи, що горщики були знайдені в нежитловому районі, автори вважають, що пиво використовували в ритуальних церемоніях, пов’язаних з похованням померлих.