Перший пасажирський літак китайського виробництва здійснив комерційний рейс

Перший пасажирський літак, зроблений у Китаї, здійснив свій перший комерційний рейс 28 травня з аеропорту Хунцяо до Пекіна, передає АР.

Насолодитись польотом на борту нового китайського літака змогли 130 пасажирів. Рейс виконувала державна авіакомпанія China Eastern Airlines, а на борту красувався напис: “Перший у світі C919”.

C919, який розроблявся протягом 16 років, має максимальну дальність польоту близько 3500 миль (5630 кілометрів) та розрахований на перевезення від 158 до 168 пасажирів.

Виробник авіалайнера – комерційна компанія COMAC – сподівається вийти на ринок вузькофюзеляжних літаків та скласти конкуренцію Airbus A320 та Boeing B737, які найчастіше використовуються для внутрішніх та регіональних рейсів.

Однак, судячи з коментарів COMAC, називати їх літак повністю китайським все ж таки неправильно, оскільки в компанії заявили, що деякі деталі, включаючи двигун, були зроблені на Заході.

COMAC планує виготовляти по 150 літаків C919 щорічно протягом наступних п’яти років. За даними керівництва компанії, вони вже отримали замовлення на 1200 реактивних лайнерів C919, а China Eastern Airlines уклала контракт купівлі п’яти з них.