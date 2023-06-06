Першу у світі літаючу тарілку випробували у Китаї

Якщо інопланетяни не летять до нас, значить, час самим летіти до інопланетян, подумали китайські ентузіасти і розробили саморобну тарілку, що літає, передає cnBeta. Апарат планують застосовувати у туризмі.

Днями в китайському місті Шеньчжень відбулася презентація першої у світі літаючої тарілки. Транспорт зроблений у найкращих традиціях фільмів про прибульців. За політ iUFO відповідають 12 гвинтових електродвигунів. Апарат може керуватися як пілотом, і комп’ютером в автоматичному режимі.

У літаючій тарілці передбачена кабіна з місцем лише для однієї людини. Зазначається, що iUFO може літати 15 хвилин, розганяючись до 50 км/год і піднімаючись на максимальну висоту до 200 метрів. Над створенням апарату працювало 3 роки.

“У апарата є LED-підсвічування з боків і ліхтарі для освітлення місця приземлення. Нова розробка вже отримала патент на винахід. Очікується, що в майбутньому її продаватимуть як транспорт індивідуальної мобільності. Апарат планують застосовувати в туризмі та рекламі, проте його майбутній потенціал ще належить вивчити. Ціна на нього поки що невідома”, – уточнює джерело.