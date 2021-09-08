Пекін запускає 10 тематичних маршрутів культурного туризму по Великій Китайській стіні

Пекін опублікував список 10 нових тематичних маршрутів культурного туризму по Великій Китайській стіні (ВКС), що дозволяють людям більше дізнатися про її культуру, повідомило Пекінське управління з охорони культурної спадщини.

Нові маршрути проходять через 9 сіл і 27 живописних зон в національному парку культури ВКС, поєднуючи основні ділянки ВКС в Пекіні, такі як Цзюйюнгуань, Бадалин і Мутяньюй.

За словами представника вищезгаданого управління, ці маршрути також пов’язують ділянки ВКС і що знаходяться поруч з ними музеї та інші пам’ятки, щоб туристи могли долучитися до культури ВКС, вивчити культуру нематеріальної спадщини, революційну історію і стикнутися з екологічною цивілізацією.

Відкриття нових маршрутів стало частиною Фестивалю культури Великої Китайської стіни в Пекіні.

Велика Китайська стіна загальною довжиною понад 20 тис. Км є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона складається з безлічі взаємозалежних ділянок оборонних стін. Довжина пекінського відрізка ВКС в цілому складає 520 км, найбільш відвідуваним є ділянка Бадалин.