Очікується хвиля китайських туристів у 1 мільярд людей: курорти Туреччини накриє овертуризм

Як тільки Китай відкриє кордони, а це очікується дуже скоро, всі популярні туристичні напрямки, і серед них Туреччину, зокрема, Стамбул і Каппадокію, накриє «цунамі з туристів». За кордон може спрямувати не менше 1 млрд китайців. Такий прогноз представив у турецьких ЗМІ Ендрю Стіл, генеральний директор Raffles Istanbul Zorlu Center. Він упевнений, що китайські та азіатські ринки, які довгий час були закриті через ковід, незабаром відкриються, і тоді повсюдно варто очікувати справжнього «цунамі» з туристів.

При цьому «люксовий» сегмент Стамбула, за його словами, і так не бідує. «5-зіркові готелі у місті працюють із високим завантаженням протягом усього року, і іноді туристам складно знайти місце у готелях», – оцінив він. Тому китайці створять сильне навантаження на інфраструктуру та викличуть суттєвий дефіцит номерів. При цьому, за оцінками Стіла, на даний момент «туристичний ринок Стамбула повертається у свої старі славні дні».

Що стосується китайського ринку, то за ним прогноз експерта такий: «Щойно Китай знову відчинить свої двері, буде «хвиля» приблизно мільярд чоловік, які бажають виїхати за кордон з Піднебесної». Причому за його прогнозами китайського «цунамі» очікується відносно скоро — за його словами — на майбутнє Свято середини осені, тобто наприкінці наступного вересня.