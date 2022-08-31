Нова світова війна: перше бойове зіткнення налякало туризм Туреччини

Туризм Туреччини з тривогою стежить за обстановкою в місцях потенційних «постачальників туристів», і тепер після війни в Україні його увага переключилася на іншу частину земної кулі: з усе більшою тривогою в Туреччині спостерігають за ризиком нової світової війни, яка може бути спровокована ситуацією між Китаєм та Тайванем. Справа в тому, що напередодні там сталося перше «бойове зіткнення». Так місцеві ЗМІ назвали перші попереджувальні постріли з боку армії Тайваню по китайському БПЛА, який продовжив свій політ над тайванським островом Ердан, незважаючи на всі попередження. Вся справа в тому, що якщо там «заваруха» почнеться, то попит на туристичні позички моментально впаде по всьому світу, т.к. туристи просто побояться кудись їхати, а значить така війна неминуче вдарить і по турецькому туризму.

Тайванські ЗМІ повідомили, що Командування оборони Кінмень (ДРК) тайванських військових виявило китайські цивільні БПЛА, що пролітали над островами Дадан, Ердан і Ши, і попередило їх, обстрілявши сигнальними ракетами. Було заявлено, що після пострілів три китайські БПЛА попрямували у бік китайського міста Сяминь.

Однак ще один китайський безпілотник пізніше увійшов до повітряного простору острова Ердан і був попереджений відповідно до процедур. Оскільки літальний засіб перше попередження проігнорував, було зроблено «попереджувальний вогонь» вже з використанням бойових набоїв. Тайванське командування «зберігатиме пильність і уважно слідкуватиме за ситуацією», додали джерела.

Втім, нагадаємо, у Туреччини під боком нещодавно відбувається схожа НП — так що «загорітися» може й ближче. Так, нещодавно центром «напруженого протистояння» між Туреччиною та Грецією мало не виявився улюблений європейськими туристами Кіпр. Дійшло вже до наведення систем ППО на літаки, причому в ЗМІ вже «розігнали хвилю» про випущені ракети і навіть збитий літак. Туреччина має намір порушити в НАТО питання щодо інциденту 23 серпня, коли грецькі військові спіймали турецькі винищувачі F-16 «на радар» грецьких С-300, що розташовані на Кіпрі, — зенітних ракетних комплексів російського виробництва. За версією Греції, винищувачі зайшли у повітряний простір країни. За версією Туреччини, винищувачі F-16 виконували виліт у рамках вирішення завдань НАТО над Егейським морем. Подробиці читайте за цим посиланням.