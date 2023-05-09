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Незвичайні правила життя у Китаї, які можуть змінити ставлення до життя

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Незвичайні правила життя у Китаї, які можуть змінити ставлення до життя

Багато хто в Китаї не лежить на поверхні, прихований від сторонніх очей, і щодня приносить гостям Піднебесної нові відкриття. Tonkosti заглибилися в традиції китайців – і світоглядні, і цілком життєві, що змушують інакше поглянути навіть на найпростіші речі. Наприклад, їжу та здоров’я.

Культ їжі

Їжа для китайців – основа основ та найважливіше з мистецтв. Будь-яка значуща подія – від ділових переговорів до весілля – в Китаї неодмінно супроводжується трапезою, а замість “Як справи?” тут нерідко запитують: “Ти поїв?” Жителі країни пишаються своєю національною кухнею і можуть годинами обговорювати регіональні особливості приготування якоїсь страви. Збираючись у гості, китайці не забудуть захопити в подарунок щось смачненьке – фрукти, сушену рибу, в’ялене м’ясо.

Навіть маршрути подорожей вони вибудовують з урахуванням розташування кафе та ресторанів, а уявлення про інші країни у них складаються на основі гастрономічних вражень.

Геть від маразму — пішки та заднім ходом

Здоровий спосіб життя в Китаї став чимось подібним до національної ідеї: місцеві жителі масово займаються фізкультурою. Ранок вони починають з оздоровчої гімнастики тай-чі, а вечорами розучують танцювальні рухи на площах та парках. Все це продовжує життя і допомагає зберігати активність, пластичність та рухливість до глибокої старості.

Одна з популярних вправ — ходьба назад: люди похилого віку збираються групами і ходять по доріжках спиною вперед.

Вважається, що це дикувате на перший погляд заняття знімає напругу з м’язів спини, а заразом стимулює мозок і служить профілактикою старечого недоумства.

Принцип гуансі

Неформальні відносини між людьми у Китаї будуються на нехитрому, але дуже ефективному принципі “ти мені – я тобі”. Гуансі – це спосіб підтримувати корисні зв’язки: з одного боку, ти виконуєш зобов’язання перед родичами, друзями та начальством, з іншого – завжди можеш розраховувати на допомогу з їхнього боку.

У Китаї не поділяють роботу та особисті стосунки, завжди готові піти один одному назустріч і дуже рідко доводять суперечки до відкритого конфлікту.

Наприклад, якщо начальник просить попрацювати понаднормово, підлеглий не обурюватиметься — він знає, що рано чи пізно буде винагороджений. Саме так китайці просуваються кар’єрними сходами, набувають дефіцитних товарів і вирішують проблеми з бюрократією.

Самодостатність

Свою “серединну державу” китайці вважають центром світу, а решта країн — околицею. Тому вони не намагаються підлаштовуватися чи асимілюватися: центр — це стабільність, а отже, пристосовуватись доведеться комусь іншому. “Історія вчить, що всі переселенці та завойовники, які приходили до цієї країни, рано чи пізно перетворювалися на китайців”, – пишуть вчені-китаїсти.

За тисячоліття існування своєї цивілізації Піднебесна практично не запозичила ідеї ззовні, натомість сама подарувала світу чимало корисних винаходів. І навіть в епоху глобалізації жителі Китаю зберігають дивовижну здатність залишатися самими собою.

Вміння адаптуватися

З китайською самодостатністю парадоксально поєднується безмежна гнучкість і вміння легко адаптуватися до будь-яких неприємностей. В історії країни було чимало бід та катастроф — нескінченні завоювання, культурна революція, економічна блокада, епідемії. Але все це не відкинуло Китай назад і не завадило розвитку економіки: великі китайські компанії сьогодні орієнтується весь світовий ринок. А все тому, що з помилками, недоробками та кризами китайці справляються дуже швидко, перебудовуючись та діючи за ситуацією.

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