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Названо країни, де турист може пошкодувати про залишені чайові

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо країни, де турист може пошкодувати про залишені чайові

Традиційний жест подяки за хорошу роботу офіціантів у вигляді чайових у країнах з іншим менталітетом може бути сприйнятий з точністю до навпаки, і турист ризикує сильно пошкодувати про це.

Китай

“У материковому Китаї чайові залишати не заведено”, – попереджає туристів видання. Туристів просять заздалегідь ознайомитися з політикою ресторану, багато місць чайові офіційно забороняється давати (і отримувати).

“Якщо ви дійсно хочете висловити вдячність персоналу, щиро подякуйте їм чи спробуйте написати їм записку”, – додають експерти.

Також вони зазначають, що водії таксі, гіди та носії отримувати чайові поступово вважають “все більш прийнятним”.

Японія

Багатьом туристам, які цікавляться цією країною, відомо — тут чайові не прийняті, а спроба залишити їх може бути розцінена як нав’язливість або грубість.

“У найкращому разі персонал подумає, що ви забули здачу, і спробує зупинити вас або навіть зв’яжеться з вами потім, щоб повернути її”, – зазначають експерти.

А ось подякувати персоналу і поводитися пристойно, з погляду японця, — не завадить.

Нова Зеландія та Австралія

У цій частині англомовного світу чайових від туристів також не очікують. Хоча й обурюватись не будуть. Від великої компанії чайові у розмірі 10 відсотків від рахунку вважають приємним бонусом. Однак примітно, що тут офіціанти не покладаються на чайові як форму доходу.

Як зазначає видання, у США зовсім інший порядок — тут 20 відсотків від рахунку як чайові вважаються чи не обов’язковими, і якщо ви їх не залишите — можуть бути проблеми.

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