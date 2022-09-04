Найдовший у світі канал відкритий для туристів у Китаї

З 1 вересня туристи матимуть змогу ознайомитися з історичними та культурними реліквіями Цанчжоу вздовж Великого каналу Пекін – Цанчжоу, передає Breaking Travel news.

Центральна частина міста Цанчжоу на найстарішій та найдовшій штучній річці у світі, Великому каналі Пекін – Цанчжоу, відкрита для туризму. З 1 вересня відвідувачі мають змогу оцінити шедевр штучного водного шляху Стародавнього Китаю. Відкрито ділянку Гранд-каналу Цанчжоу завдовжки 13,7 кілометра.

Великий канал Пекін – Цанчжоу має довжину 1794 кілометри. Його історія налічує понад 2500 років. Канал, що починається на півночі Пекіна і закінчується на півдні Цанчжоу, в Стародавньому Китаї був важливою транспортною артерією. А у 2014 році ділянка каналу завдовжки понад тисячу кілометрів була оголошена об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Щоб повернути Гранд-каналу життєздатність, Цанчжоу останніми роками активно реалізовував проекти щодо відведення та поповнення води. Так, 2021 року було відведено 180 мільйонів кубометрів води, а цього року – ще 300 мільйонів кубометрів води. По обидва боки каналу було висаджено понад 67 тисяч стволів арочних дерев, а площа зелених насаджень склала 1,37 квадратного кілометра, що сформувало яскравий екологічний коридор та посилило проекти із озеленення та модернізації.

Крім того, Цанчжоу модернізував допоміжні проекти вздовж Гранд-каналу, збудував 12 туристичних причалів, шість ландшафтних пішохідних мостів та відремонтував вісім існуючих головних мостів. П’ятнадцять круїзних лайнерів вишикувалися біля причалів для своїх перших поїздок.

Серед того, що побачать туристи варто відзначити Сад сотні левів, Парк каналів, Культурний квартал Наньчуаньлоу, парк Garden Expo. Також мандрівники легко знайдуть тут дитячі розваги, спортивний парк, об’єкти громадського харчування та розміщення.