Китай відкривається для туристів: пішли перші рейси

Китайська Народна Республіка зняла обмеження на поїздки, відмовившись від політики «нульової терпимості», яка тривала рівно протягом трьох років, і популярний туристичний напрям почав поступово відкриватися для мандрівників. Так, із 8 січня відновилися перші міжнародні рейси до країни.

Відтепер мандрівникам, які прямують до Китаю з-за кордону, не треба подавати медичні довідки в китайських консульствах і посольствах у своїх країнах, повідомив Reuters. Для виявлення SARS-CoV-2 пасажири, що прилетіли до КНР, проходитимуть тест на нуклеїнову кислоту тільки через 48 годин після прибуття.

Нагадаємо, влада Китаю знизила заходи контролю та реагування по відношенню до ковіда і тепер розглядає захворювання як інфекцію класу B, а не як серйознішу інфекцію класу A, тому карантинні вимоги до інфікованих більше не дотримуватимуться. Відтепер їх ізолюватимуть за місцем перебування та отримають відповідне лікування. Крім того, влада пообіцяла більше не вести спостереження за близькими контактами інфікованих. Що ще змінилося? Згідно зі змінами, регіони не поділятимуться на зони «високого» та «низького ризику».

Зі скасуванням обмежень також почалися довгоочікувані рейси до Китаю. Наприклад, перші літаки вилетіли з Канади до Гуанкоу на півдні країни, із Сінгапуру до Сіньцзяну та з Нової Зеландії до Шанхаю. Попереду китайський Новий рік, який розпочинається 22 січня. Традиційно він святкується із величезним розмахом. З урахуванням свята очікується, що країну буде здійснено понад 2 млрд. поїздок. Згідно з заявою Міністерства транспорту Китаю та його прогнозом, після ослаблення заходів Covid-19 кількість поїздок протягом 40 днів, що охоплює період з 7 січня по 15 лютого цього року, збільшиться на 99.5% порівняно з минулим роком.