Коли туристам вже можна поїхати до Китаю: названі необхідні для цього кроки

Китай назвав “необхідні кроки” для відкриття кордонів для міжнародних туристів. Однак поки що, хоча з 8 січня Китай відмінив карантинні вимоги для всіх, хто прибуває з-за кордону, «червону килимову доріжку» для іноземних туристів, які бажають приїхати до Китаю, він поки не розстелив. Як повідомляє CNN, кордони залишаються переважно закритими для іноземців, за винятком ділових чи сімейних візитів, хоча уряд дав зрозуміти, що прагне послабити обмеження і в цій галузі.

Проте кроки відкриття вже озвучено. За заявою уряду, на даний момент він планує зосередитися на спрощенні подання заяв на отримання візи для іноземних громадян, які прямують до Китаю з діловими цілями, роботою, навчанням, сімейними візитами та зустрічами. Як заявив агентству Джордж Цао, генеральний директор Dragon Trail International, маркетингової та дослідницької компанії, орієнтованої на Китай, перш ніж країна знову відкриється для туристів після скасування карантину необхідні два кроки — це відновлення видачі віз з метою туризму, проте поки, за його словами , «хоча це є частиною оголошеного плану відновлення роботи, ми поки що не маємо офіційної дати». Другий крок — це збільшення кількості міжнародних рейсів, що полегшить доступ до Китаю, а також знизить ціни на рейси, які все ще набагато вищі за допандемічний рівень. “Це вже почалося для деяких напрямів – наприклад, багато рейсів між Китаєм і Південною Кореєю, а також між Китаєм і Сінгапуром вже відновлено”, – зазначив експерт. Але наскільки буде швидким процес для інших напрямів, поки що неясно.

Що стосується заходів для тих, хто в’їжджає, то з 8 січня карантин більше не потрібно. До цієї дати мандрівники піддавалися п’ятиденному карантину в готелі та триденній самоізоляції будинку після прибуття. Однак туристам буде потрібно ПЛР-тест не старше 48 годин, також вони мають заповнити результати у своїх митних деклараціях про стан здоров’я. В основному в Китаї поки що чекають місцевих жителів, які «застрягли» за кордоном, — додають експерти.

При цьому виїзний туризм, зважаючи на все, відкривається. З 8 січня знову дозволено міжнародні поїздки з метою відпочинку. А наприкінці грудня Національна імміграційна адміністрація випустила повідомлення про поновлення прийому та затвердження заяв громадян Китаю на отримання паспортів з метою туризму, починаючи з 8 січня. Китайці на це відповіли ажіотажним зростанням запитів. До десятки країн з найастрономічнішим зростанням запитів — формально китайські Макао та Гонконг, а також Японія, Таїланд, Південна Корея, США та Великобританія.