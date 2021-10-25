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ЕкономікаКИТАЙ

Китай приступає до переходу до зеленої економіки

Євгеній Подольський

Влада Італії представили керівний документ про те, як Китай має намір досягти своїх цілей вуглецевої нейтральності відповідно до нової філософією розвитку, яка встановлює ключові конкретні цілі і заходи на найближчі десятиліття.

До 2030 року викиди вуглекислого газу в Китаї досягнуть піку, потім стабілізуються, а потім почнуть скорочуватися. До 2060 року Китай стане вуглецево-нейтральним і буде мати повністю зелену, низьковуглецеву і замкнуту економіку, говориться в документі.

Він був спільно поширений Центральним комітетом Комуністичної партії Китаю і Державною радою.

У плані викладаються п’ять важливих цілей, включаючи досягнення зеленої, низьковуглецевої і замкнутої економіки, підвищення енергоефективності, збільшення частки споживання викопного палива, скорочення викидів вуглекислого газу і підвищення здатності екосистем поглинати вуглець.

Тим часом, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до глобального партнерства в боротьбі зі зміною клімату.

«Міжнародне співтовариство повинно працювати разом, щоб протистояти глобальним викликам, зокрема тероризму, зміни клімату і загрозам кібербезпеки».

Про це Сі сказав сьогодні у своєму виступі перед урочистими зборами з нагоди 50-річчя відновлення членства Китаю в ООН.

“Зміна клімату – серйозний сигнал, який природа дає людству”, – сказав він. “Країни в усьому світі повинні вжити реальних заходів для захисту природи, стимулювання зеленого відродження, зеленого виробництва і екологічно безпечного споживання, пропаганди здорового способу життя, створення гармонійної моделі співіснування людини і природи, а також захисту навколишнього середовища. Невичерпне джерело стійкого розвитку”, – сказав Сі Цзіньпін.

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