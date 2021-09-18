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КИТАЙ

Китай подав заявку на приєднання до CPTPP (Транстихоокеанське партнерство)

Гліб Парфененко
Китай подав заявку на приєднання до всеосяжної і прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство / CPTPP /, повідомило Міністерство комерції КНР. Міністр комерції Ван Веньтао в четвер направив листа з відповідним змістом міністру зростання торгівлі та експорту Нової Зеландії Деміен О'Коннору. Нова Зеландія є депозитарієм CPTPP, йдеться в заяві Мінкомерції Китаю. Обидва міністри також провели селекторну нараду і обговорили дії, які слід вжити після того, як Китай офіційно подав заявку на приєднання до CPTPP.

Китай подав заявку на приєднання до всеосяжної і прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство / CPTPP /, повідомило Міністерство комерції КНР.

Міністр комерції Ван Веньтао в четвер направив листа з відповідним змістом міністру зростання торгівлі та експорту Нової Зеландії Деміен О’Коннору. Нова Зеландія є депозитарієм CPTPP, йдеться в заяві Мінкомерції Китаю.

Обидва міністри також провели селекторну нараду і обговорили дії, які слід вжити після того, як Китай офіційно подав заявку на приєднання до CPTPP.

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