Китай ізолював 4-мільйонне місто через спалах зараження COVID-19

За повідомленням DPA, новий спалах дуже заразного варіанту дельти коронавірусу привела до масових обмежень для жителів Південно-Східного Китаю.

Влада прибережного мегаполісу Сяминь в провінції Фуцзянь сьогодні наказали 4,3 мільйонам мешканців міста не залишати місто. Масові заходи були скасовані, школи перейшли на дистанційне навчання, а ресторани та торгові центри були закриті.

Заходи були введені після того, як вчора в місті було зареєстровано 32 нових випадки коронавіруса, в результаті чого загальне число інфікованих в провінції Фуцзянь перевищила 100 осіб з минулого тижня.

Поточна спалах прийшов з міста Путянь, на північ від Сяминь. Вважається, що чоловік передав вірус Путянь після поїздки в Сінгапур. Чоловік повернувся в Китай 4 серпня, провів 21 день в карантині і дев’ять разів дав негативний результат на коронавірус. Але минулої п’ятниці його тест був позитивним. У Путянь також введена ізоляція по вихідним.

Китайська влада реалізують стратегію по скороченню числа випадків COVID-19 до нуля. Завдяки комендантському часу, відстеження контактів, карантину і найсуворішим обмеженням на в’їзд Китай зміг контролювати поширення коронавируса.

Нещодавно в деяких місцях повідомлялося про скупчення варіанту Дельта, але поки що вони завжди були під контролем суворими антивірусними заходами.