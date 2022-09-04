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Карантин у готелях Гонконгу мають намір скасувати у листопаді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Карантин у готелях Гонконгу мають намір скасувати у листопаді

Гонконг має на меті скасувати карантин у готелях у листопаді – напередодні саміту світових банкірів та міжнародних змагань з регбі, передає Breaking Travel news.

Гонконг уже скоротив карантин у готелях із 21 дня до трьох днів. І навіть незважаючи на те, що багато азіатських центрів, таких як Сінгапур, знімають усі обмеження, пов’язані з пандемією, Гонконг не може відмовитися від них.

Глава адміністрації Гонконгу Джон Лі схиляється до рішення про відміну карантину в готелях ближче до саміту світових банкірів та міжнародних змагань з регбі, які відбудуться у листопаді. У його заяві йдеться, що уряд продовжить коригувати протиепідемічні заходи відповідно до розвитку епідемії та аналізу наукових даних.

“Уряд чудово усвідомлює необхідність підтримки зв’язку як з материком, так і з міжнародним світом, у тому числі зменшення незручностей для мандрівників. Необхідно захистити благополуччя громадян, особливо людей похилого віку та дітей”, – сказав він.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Ло Чунг-Мау хоче посилити обмеження зі зростанням кількості випадків, сподіваючись, що придушення випадків призведе до відкриття кордону з материком. Тому найближчим часом вирішено було вжити жорстких заходів для боротьби з епідемією.

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