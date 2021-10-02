Десятки китайських літаків порушили зону ППО Тайваню. “Це рекорд вторгнень”

– У п’ятницю 38 китайських військових літаків, в тому числі 32 винищувача, увійшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню з південного заходу. Протягом дня в зону прилетіло 25 літаків, а ввечері 13, повідомило міністерство оборони Тайваню. Тим самим Китай встановив новий щоденний рекорд по вторгненню ППО на Тайвань.

Вторгнення в п’ятницю припадає на 72-ту річницю проголошення Китайської Народної Республіки – національним святом Китаю.

Серед 38 літаків КНР, які прорвали ППО в той день, було 32 винищувачі ВПС Народно-визвольної армії Китаю (CHAL-W), в тому числі 28 винищувачів Shenyang J-16, чотири винищувачі Су-30, чотири бомбардувальники Xian H-6, один Shaanxi Y-8 і один Shaanxi KJ-500. Увечері винищувачі Shenyang J-16 і бомбардувальники Xian H-6 виконали довший, ніж зазвичай, маневр, півкола над Тайванем. Схожа ситуація мала місце в кінці вересня.

Під час більшості інцидентів китайські літаки літають в південно-західну частину зони, недалеко від архіпелагу Донгша (Пратас), контрольованого Тайванем.

Як підкреслюється в заяві Міноборони, у відповідь на обидва порушення тайванська сторона направила власні бойові літаки (БСР) для спостереження за ситуацією. Також були задіяні системи протиракетної оборони і відправлені радіопопередження.

Останній рекорд порушень зони був встановлений в середині червня, коли в зону увійшло 28 літаків, у тому числі 20 винищувачів. На думку експертів, рекордне вторгнення було пов’язано з самітом G7, в ході якого було звернуто увагу на необхідність мирного врегулювання ситуації в Тайванській протоці.

В останні тижні китайська армія знову збільшила інтенсивність заходів на посадку, майже кожен день відправляючи по одному винищувачу Shaanxi Y-8, Shaanxi KJ-500 або Shenyang J-16. У вересні літаки CHAL-W у відносно великій кількості двічі влітали в тайванську ППО: 5 вересня – 19 літаків, 23 вересня – 24 літаки.

У понеділок міністр оборони Тайваню Чиу Гоченг застеріг від стрімкого нарощування військового потенціалу Китаю і вказав на необхідність розробки зброї великої дальності. У вересні тайванське уряд також оголосив про виділення додаткових 9 мільярдів доларів з державного бюджету на озброєння протягом наступних п’яти років.