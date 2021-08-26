З сьогоднішнього дня нові правила для Українських мандрівників на Кіпр

З сьогоднішнього дня громадяни України, що не були вакциновані і які їдуть на Кіпр, повинні пройти новий тест ПЛР на COVID-19 в аеропорту. За даними Dip.org.ua, збір становить 19 євро в аеропорту Пафосу і 15 євро в аеропорту Ларнаки.

Результати тесту стають відомі протягом трьох годин і відправляються по SMS. Якщо результат негативний, карантин не потрібен.

Діти до 12 років звільняються від тесту. Те ж саме відноситься до мандрівників, які були вакциновані, а також до тих, хто перехворів коронавірусом, але після пред’явлення цифрових сертифікатів. Також необхідна онлайн-реєстрація на порталі Міністерства охорони здоров’я Кіпру.