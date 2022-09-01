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На Кіпрі скасували масочний режим у приміщеннях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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На Кіпрі скасували масочний режим у приміщеннях

Влада Кіпру вирішила скасувати вимогу обов’язкового носіння захисних масок у приміщеннях. Про це заявив голова кіпрського МОЗ Міхаліс Хадзіпанделас.

За його словами, «епідеміологічні дані показують значне покращення в країні».

Так, з 31 серпня скасовується масочний режим у закритих приміщеннях, за винятком зон підвищеного ризику: лікарень, будинків для людей похилого віку, місць надання медпослуг, аптек та громадського транспорту.

Крім того, на Кіпрі знімаються всі обмеження на заповнення об’єктів громадського харчування, торгових центрів, храмів, стадіонів та казино.

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