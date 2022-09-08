На Кіпрі оштрафували 10 юридичних фірм, пов’язаних із отриманням «Золотих паспортів»

Асоціація Адвокатів Кіпру провела розслідування більш ніж 25 юридичних фірм і оштрафувала 10 з них після того, як з’ясувалося, що вони були залучені до схеми отримання громадянства через інвестиції.

Асоціація Адвокатів Кіпру (Cyprus Bar Association) розпочала вирішальний етап розслідування можливих порушень, пов’язаних із незаконним отриманням так званих «Золотих паспортів». Вже відома дата першого засідання Кримінального суду Кіпру щодо отримання громадянства через інвестиції. Воно відбудеться 4 листопада.

Голова Асоціації Крістос Клірідіс наголосив, що ще як мінімум десять юридичних фірм також перебувають під підозрою. Громадян додав, що вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної та навіть кримінальної відповідальності за правопорушення, пов’язані з участю у незаконних схемах видачі паспортів.

Місцеві ЗМІ публікують інформацію про вже стягнуті штрафи, пов’язані з отриманням «Золотих паспортів». Загалом вони становлять на сьогодні 70 000 євро.

Асоціація має ухвалити рішення, чи викликатиме вона підозрюваних адвокатів на засідання Дисциплінарної ради — вона є єдиним органом, здатним відкликати у них ліцензії.

Скандали із сумнівними паспортами останнім часом відбуваються регулярно. Так, нещодавно пройшла інформація, що кіпрська влада анулювала ще сім посвідчень особи, виданих у рамках програми «Золотих паспортів» чотирьом інвесторам та членам їхніх сімей.

Програма громадянства через інвестиції (CIP) дозволяла іноземним громадянам та їхнім сім’ям отримати громадянство Кіпру, якщо вони вносили фінансовий внесок у країну.

Тепер же влада Кіпру вирішила скасувати «Золоту» програму — надто часто вона критикувалася за не зовсім незаконні справи. У звіті-розслідуванні Al Jazeera під назвою “Кіпрські документи” зазначається, що 2,5 млн доларів інвестицій розмістили на Кіпрі злочинці.

Раніше кабінет міністрів острівної держави анулював 45 паспортів після отримання компрометуючих доказів під час розслідувань.

Повідомляється, що з 2007 по 2020 рік кіпрською схемою отримання «Золотого паспорта» скористалися 3,5 тисячі осіб.