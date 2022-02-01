Кіпр відкритий для українців: правила в’їзду та особливості відпочинку у 2022 році

Кіпр відкрив свої кордони для українських туристів ще з квітня 2021 року. І з цієї миті українські туристи активно почали туди літати.

Умови в’їзду на Кіпр для українців у 2022 році

По-перше, для успішного в’їзду на Кіпр потрібен негативний пцр тест до вильоту:

здати його потрібно не раніше ніж за 72 години до поїздки;

результати мають бути англійською мовою;

документ потрібен із синьою печаткою лабораторії та підписом лікаря;

перевірте, чи вказана в довідці дата та час забору тесту – від цього відраховується термін дії результатів тесту.

По-друге, після прильоту також доведеться скласти тест за власні кошти: в аеропорту Ларнакі 15 євро, в Пафосі 19 євро. Результат можна буде дізнатись на спеціальному сайті протягом 3 годин після здачі аналізу. Заселятися у свій готель можна, не чекаючи результатів.

Хто звільнений від складання тестів:

– діти до 12 років;

– (діє з 1 березня 2022 року) туристи, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Можна полетіти вже наступного дня після другого щеплення.

Сертифікат про вакцинацію має бути англійською, з даними закордонного паспорта.

З 6 грудня 2021 по 28 лютого 2022 року тест ДО вильоту та ПО ПРИЛЕТІ на Кіпр обов’язковий навіть для вакцинованих! Виняток: діти віком до 12 років.

По-третє, з 15 грудня 2021 по 28 лютого 2022 через 72 години після прильоту на Кіпр всі туристи зобов’язані здати антиген тест – безкоштовний при пред’явленні посадкового талону. Звільнені від здачі цього тесту ті, хто зробив ревакцинацію третьою дозою щеплення від ковід.

Всім туристам обов’язково перед вильотом потрібно заповнити анкету Cyprus Flight Pass – без неї не посадять на борт і не пустять до країни. Також її вимагатимуть при відвідуванні громадських місць на Кіпрі. Подробиці про цей документ:

потрібно зареєструватися на сайті та заповнити анкету протягом 48 годин до прибуття на Кіпр;

вибирайте пункт VACCINATED (without an EU Digital COVID Certificate), якщо ви щеплені, або OTHER PASSENGERS, якщо ви летите з пцр тестом.

в анкету потрібно завантажити негативний тест або сертифікат про вакцинацію;

заповнений документ обов’язково роздрукувати чи зберегти у телефоні.

Які ще документи мають бути у туриста на руках: страховка, що покриває квід, готельний ваучер.

Яка ситуація на Кіпрі зараз

Маски потрібні у приміщеннях (наприклад, у готелі), магазинах, громадському транспорті, таксі та на вулиці (обережно можуть оштрафувати). Без маски можна бути в ресторані або барі, на пляжі або басейні. Визначні пам’ятки, музеї, ресторани та нічні клуби працюють. Комендантська година скасована.

Під час відвідування громадських місць можуть запитати SafePass – що це таке

Якщо ви не щеплені, то протягом перших семи днів після прильоту це ваш Cyprus Flight Pass, який ви оформите ще до вильоту і куди прикладете свій ПЛР-тест. Після 7 днів на Кіпрі для відвідування визначних пам’яток, магазинів та ресторанів потрібно оновити свій тест.

Де зробити тест на Кіпрі?

Готелі організовують безкоштовне тестування для своїх гостей – дізнайтеся під час заселення подробиці. У крайньому випадку можна здати rapid-test у аптеці (ціна близько 10 євро).

Для вакцинованих нічого повторно здавати не потрібно. Всю поїздку буде діяти ваш сертифікат про вакцинацію англійською мовою (це буде вашим Safe Pass).

Термін дії сертифікату про вакцинацію на Кіпрі скорочено – тепер становить 7 місяців, а не рік. Далі потрібна ревакцинація, яка дозволить не складати тест на третій день після прильоту, а також тест кожні 7 днів перебування на острові.

З 1 березня 2022 року термін дії сертифікату про вакцинацію буде збільшено до 9 місяців.

До речі, у невеликих магазинах біля готелів, тавернах, екскурсіях та морських прогулянках SafePass у нас не питали. А ось у супермаркеті Lidl та ресторанах перевіряли наявність документів.

Де краще відпочити на Кіпрі у 2022 році

River Rock 3* (Айя-Напа)

Kokkinos Boutique Hotel 4* (Протарас)

Okeanos Beach 4* (Айя-Напа)

Mediterranean Beach 4* (Лімассол)

Tasia Maris Beach 4* (Айя-Напа) тільки для дорослих

Louis Ivi Mare 4* (Пафос)

Alion 5* (Айя-Напа)

AMAVI 5* (Пафос) тільки для дорослих

Amathus 5* (Лімассол)

Four seasons 5* (Лімассол)

Вілла LOUIS CHRIS LE MARE з 3 спальнями (Протарас), можна летіти сім’єю або з друзями.