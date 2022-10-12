Кіпр судитиме росіян, які в’їхали на острів через північну частину

Влада Кіпру загрожує кримінальною відповідальністю росіянам, які в’їхали на острів через північну частину, а «не через законні пункти пропуску».

Про це заявив посол Республіки Кіпр у РФ Кіпрос Йоргалліс на тлі повідомлень у ЗМІ про можливий запуск рейсів з Росії до Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРСК) та відкриття там консульського пункту.

За його словами, приліт до ТРПК безпосередньо рейсом з Росії чи Туреччини вважатиметься злочином. Законним вважається в’їзд лише через республіку Кіпр із проходженням наземних КПП у Нікосії.