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Кіпр погрожує кримінальною відповідальністю росіянам, які в’їхали на острів через північну частину

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кіпр погрожує кримінальною відповідальністю росіянам, які в'їхали на острів через північну частину

Влада Кіпру загрожує кримінальною відповідальністю росіянам, які в’їхали на острів через північну частину, а «не через законні пункти пропуску».

Про це заявив посол Республіки Кіпр у РФ Кіпрос Йоргалліс на тлі повідомлень у ЗМІ про можливий запуск рейсів з Росії до Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРСК) та відкриття там консульського пункту.

За його словами, приліт до ТРПК безпосередньо рейсом з Росії чи Туреччини вважатиметься злочином. Законним вважається в’їзд лише через республіку Кіпр із проходженням наземних КПП у Нікосії.

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