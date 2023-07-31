Більша частина пляжів на Кіпрі можуть піти під воду внаслідок зміни клімату

Вчені повідомили, що більша частина пляжів Кіпру можуть піти під воду внаслідок зміни клімату до кінця XXI століття. Щоб завадити цьому, вже зараз потрібно зміцнювати берегову лінію.

За допомогою супутникових знімків дослідники виявили 241 “незахищений” пляж – в основному це вузькі піщані смуги. Їхня ерозія прискорюється через підвищення рівня моря та сильні шторми.

Після цього вчені розрахували підйом рівня моря вздовж узбережжя при різній концентрації вуглекислого газу в атмосфері, а також частоту і потужність штормів при різних кліматичних сценаріях.

З’ясувалося, що навіть за оптимістичного прогнозу до 2050 року під водою виявляться 29% «незахищених» пляжів, а до 2100 року — 72%. За найгіршого сценарію до кінця століття їх все поглине вода.