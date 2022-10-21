В аеропорту Казахстану у пасажира прямо під час проходження процедури огляду спалахнув зарядний пристрій

У пасажира літака, що вилітає рейсом Алмати – Бішкек, спалахнув зарядний пристрій під час проходження процедури огляду в залі вильотів міжнародних рейсів, передає Dip.org.ua.

Інцидент стався під час проходження процедури догляду у залі вильотів міжнародних рейсів авіакомпанії “Ейр Астана”.

“У пасажира Т.М., що вилітає рейсом КС 109 у напрямку Алмати – Бішкек авіакомпанії “Ейр Астана”, сталося загоряння портативного зарядного пристрою (Power bank). З метою поінформування пасажирів про правила провезення зарядних пристроїв АТ “Авіаційна адміністрація Казахстану” настійно рекомендує пасажирам керуватися правилами авіакомпанії та за необхідності консультуватися, а також при проходженні процедури реєстрації повідомляти співробітників авіакомпанії та аеропортів про наявність зарядних пристроїв”, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, згідно з технічною інструкцією з безпечного перевезення небезпечних вантажів по повітрю Doc 9284 ІКАО, запасні батареї, включаючи блоки живлення, повинні перевозитися в ручній поклажі і повинні бути індивідуально захищені для запобігання короткому замиканню шляхом поміщення в оригінальну роздрібну упаковку або іншим чином ізолювати клеми, наприклад, заклеюючи відкриті клеми скотчем або поміщаючи кожну батарею в окремий пластиковий пакет або захисний чохол.

В авіакомпанії нагадують, що якщо літієві батареї перевозяться як вантаж, то вони повинні бути відповідним чином задекларовані, промарковані та упаковані згідно з чинною редакцією технічної інструкції ІКАО.