У Казахстані пасажир повідомив про бомбу в літаку, щоб не запізнитися на рейс

В Астані зловмисник повідомив про мінування літака, який мав відправитися зі столиці Казахстану до Талдикоргану. Пасажирів борту негайно евакуювали, а повітряне судно обшукали – вибухівки там не виявили. Інцидент стався у суботу, 1 жовтня. Того, хто дзвонив, швидко затримали.

Ним виявився 37-річний мешканець казахстанської столиці. За його словами, він повідомив про мінування літака в особистих цілях: пасажир, що вже не відбувся, спізнювався на реєстрацію і хотів таким чином затримати відправлення рейсу. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.