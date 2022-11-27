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Японські вболівальники шокували мешканців Катару, прибравши стадіон після матчу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Японські вболівальники шокували мешканців Катару, прибравши стадіон після матчу

Японські вболівальники шокували катарців, очистивши від сміття стадіон після матчу між збірною господарів та Еквадором. Коли гра завершилася, вони залишилися, щоб забрати пляшки, їжу та інші відходи, пише Daily Mail.

Блогер із Бахрейну Омар аль-Фарук був настільки вражений видовищем, що зняв його на камеру. На кадрах викладеного в соцмережі ролика видно, як японці методично, поряд за поряд очищають стадіон. На питання, чому так чинять, вони відповіли: «Ми японці, ми не залишаємо по собі сміття, і ми поважаємо це місце».

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