Ситуація була жахливою: 13 туристок вивели з літака та зробили гінекологічний огляд

У суд на владу Катару подали одразу 13 туристок з Австралії, які пережили жахливу ситуацію в аеропорту цієї країни: туристок піддали примусовому гінекологічному огляду, що явно спричинило психологічну травму.

Сталося НП ще у жовтні минулого року в катарському аеропорту Хамад. Туристки мали вилетіти рейсів Qatar Airways з Дохи до Сіднея. Проте озброєні охоронці вивели 13 жінок з борту літака та доставили до бригади медиків. Ті, у свою чергу, змусили туристок зняти спідню білизну і примусово пройти процедуру гінекологічного огляду.

Як з’ясувалося, причиною стало знайдене в туалеті аеропорту новонароджене немовля. Влада Катару у своєму офіційному вибаченні заявила, що «метою термінового огляду було не дозволити винним у жахливому злочині втекти», а також вибачилися «за заподіяні незручності та порушення свобод жінок».

Проте, як повідомляє ВВС, постраждалі туристки не мають наміру цим задовольнитись і подають до суду. Цю ситуацію вони охарактеризували як «напад, санкціонований державою». «Я була впевнена, що або мене вб’є один із чоловіків, які мали зброю, або загине мій чоловік у літаку», — заявляє одна з постраждалих туристок. «Ситуація була жахливою», – додають інші очевидці.