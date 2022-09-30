Qatar Duty Free став офіційним магазином ЧС з футболу 2022 року у Катарі

Відзначений рітейлер продаватиме товари FIFA World Cup Qatar 2022TM по всьому Катару у фан-зонах та на стадіонах під час усіх матчів.

Qatar Duty Free, дочірня компанія Qatar Airways, стала офіційним роздрібним магазином Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. Це означає, що ліцензія на ексклюзивний продаж усіх товарів Чемпіонату світу у фан-зонах та на восьми стадіонах, що приймають матчі у Катарі, належить саме Qatar Duty Free.

Рітейлер вже тісно співпрацював із ФІФА у Виставковому центрі Дохи 1 квітня, де VIP-відвідувачі та почесні гості змогли вперше придбати Офіційний м’яч Adidas після його показу на жеребкуванні фінальної частини ЧС.

Віце-президент Qatar Duty Free пан Табет Муслех зазначив: «Qatar Duty Free дуже радий, що був обраний як Офіційний роздрібний магазин чемпіонату. Це дозволить уболівальникам купити ексклюзивні сувеніри відразу після прибуття до країни. Туристи, які вилітають із Катару, зможуть відвідати наші магазини в аеропорту та забрати додому частинку чемпіонату світу».

Пам’ятні сувеніри турніру будуть представлені і в міжнародному аеропорту Хамад – офіційному аеропорту чемпіонату – і в численних точках торгівлі по всій країні. Широкий асортимент колекційних предметів Чемпіонату світу з футболу FIFA 2022 у Катарі, включаючи офіційний м’яч Adidas, також буде доступний у магазинах при виїзді з аеропорту для глядачів, що залишають Катар після матчів, а також для транзитних пасажирів.