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Катар закриє кордони для в’їзду іноземних туристів на 2 місяці, і це зовсім не через ковід

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Катар закриє кордони для в'їзду іноземних туристів на 2 місяці, і це зовсім не через ковід

На два місяці – з 1 листопада по 23 грудня – планує повністю закритися від туристів Катар. Причина, як не дивно, «туристична», а зовсім не ковидна: Чемпіонат світу з футболу, який проходить в країні в ці дати. Країна оголосила, що закриється для всіх іноземних туристів, окрім уболівальників, яким запропонує спеціальне посвідчення особи. Робиться це заради безпеки та зручності.

Йдеться про карту Hayya, спеціальне посвідчення особи, власникам якої буде дозволено в’їзд до Катару. Карта також використовуватиметься для ідентифікації вхідних власників квитків на Чемпіонат світу з футболу та «сприяння наданню різних послуг, спрямованих на покращення їхнього досвіду в Катарі».

Однак для пересічних туристів Катар закриється. Від необхідності обзаводитися карткою вболівальника буде звільнено лише власників робочих віз, громадян країн Перської затоки, а також громадян, які прибувають до країни через гуманітарні ситуації.

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