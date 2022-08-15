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Катар у листопаді закриє кордони для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катар у листопаді закриє кордони для туристів

З листопада іноземці зможуть в’їхати до Катару лише з посвідченням уболівальника Чемпіонату Світу з футболу.

Рішення не стосується іноземців з ВНП Катару та резидентів із робочою візою.

Паспорт уболівальника у Катарі називається Hayya Сard, його можна отримати, купивши квиток на матчі ЧС. Крім того, уболівальникам потрібно заздалегідь винайняти житло.

Паспорт дає право гостям перебувати у країні до 23 січня 2023 року.

Катар прийме ЧС з футболу з 21 листопада до 18 грудня. Очікується, що перший в арабському світі чемпіонат збере понад 1,7 млн уболівальників.

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