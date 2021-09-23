Тривожний сигнал: житлова нерухомість дорожчає в усьому світі

Зростання цін на нерухомість змушує людей по всьому світу відмовлятися від мрії про власний будинок. І наслідки цього викликають занепокоєння і являють собою виклик для урядів.

Пандемія дала поштовх цьому явищу, і воно зачіпає не тільки потенційних покупців нерухомості, але і орендарів у багатьох великих містах. В результаті виникає нерівність у можливостях покупки і оренди нерухомості, що зачіпає все населення, пише Bloomberg в аналізі проблеми.

“Ми стаємо свідками того, як частина суспільства виявляється в ізоляції, тому що не може дозволити собі жити в тому чи іншому місці. Це відбувається в Лондоні, Парижі, Римі, і, на жаль, ми вже бачимо це в Берліні”, – сказав мер столиці Німеччини Міхаель Мюллер.

Політики перебувають під тиском через зростаючу проблеми, і для її вирішення вони пробують різні підходи – від обмеження орендної плати до збільшення податкового тягаря на власників нерухомості, націоналізації приватної власності і перетворення порожніх офісів в квартири.

У Південній Кореї, наприклад, партія президента Мун Чже Іна зазнала ĸpax на виборах цього року після того, як не змогла впоратися з різким зростанням цін на квартири в Сеулі. З 2017-го вони зросли на 90 відсотків.

Китай, зі свого боку, з цього року запровадив жорсткі обмеження на сектор нерухомості. Ціни на квартири в китайському Кремінній долині – Шеньчжень в 43,5 рази перевищують середню зарплату жителя міста.

У Канаді прем’єр-міністр Джастін Трюдо пообіцяв ввести дворічний заборону на покупку іноземними громадянами нерухомості в країні, як тільки він буде переобраний на свою посаду.

В цілому, пандемія підштовхнула ціни на світовому ринку житла до нового максимуму за останні 18 місяців, чому сприяли наднизькі відсоткові ставки, відставання будівництва на тлі зростаючого попиту, і меншої кількості будинків на продаж.

“Те, що ми спостерігаємо, є важливою подією, яке не можна випускати з уваги, – пише Дон Лейттон, колишній генеральний директор американського гіганта з видачі іпотечних кредитів Freddie Mac.

“У США номінальні ціни на нерухомість на суму понад 30% вище рівня попереднього піку ринку після 2000 року”, – відзначає він.

“Поточні іпотечні кредити можуть стати основою для наступного економічної кризи, якщо процентні ставки почнуть зростати”, – попереджає Нірадж Шах з Вlооmbеrg Есоnоmісѕ. За його словами, є тривожні ознаки, які не стояли на порядку денному з часів попередньої кризи 2008 року.