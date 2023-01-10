Опубліковано карту країн, найнебезпечніших для подорожей

Карту найнебезпечніших країн для подорожей 2023 року оприлюднила німецька організація A3M Global Monitoring, яка займається безпекою туристів по всьому світу на основі глобальної системи моніторингу. Про це на сайті компанії.

Відповідно до звіту, оцінка ризику країни ґрунтувалася на таких категоріях, як в’їзд/виїзд, транспорт, доступна інфраструктура, природна безпека, рівень терористичних загроз, страйків тощо. Аналітики поділили світ на п’ять рівнів ризику, де країни та міста класифіковані від «дуже низького» до «дуже високого». Через російьке вторгнення в Україну, на карті відбулося багато «тектонічних» змін. Ризикованими для поїздок визнано й популярні туристичні напрямки.

Серед найнебезпечніших країн опинилися Сирія, Ємен, половина Африки (Лівія, Сомалі, Малі, Центральноафриканська Республіка та ін.), Україна, а також Ірак, Іран, Афганістан, частина Пакистану та М’янми. На карті вони відзначені червоним кольором, який означає «дуже високий ризик». Наприклад, пояснювалося, що Іран «почервонів» через протести, які відбувалися там протягом певного часу.

Згідно з класифікацією на карті, ситуація з безпекою у багатьох країнах Південної та Центральної Америки також змінилася. Ризик подорожей у цих напрямах різко збільшився. Так, мандрівникам не рекомендується їздити в південну частину Колумбії через зростання злочинності і насильства і на північний схід Нікарагуа.

Росія увійшла до списку країн із «високим ризиком». На карті територія від Калінінграда до Камчатки позначена помаранчевим кольором. «Мандрівники стикаються з високим рівнем ризику і мають бути готовими до обмежень у країні/регіоні, тому до від’їзду необхідно вжити спеціальних заходів (наприклад, індивідуальні плани забезпечення безпеки). Поїздки до цих районів здебільшого не рекомендуються», – заявлено в описі.

Нарівні з Росією в галузі безпеки, на думку експертів, опинилися Венесуела, Папуа-Нова Гвінея, половина Пакистану, Єгипту та Чаду. В організації зазначили, що у таких державах час від часу трапляються періоди політичної нестабільності, жорстокі протести та теракти, а мандрівники можуть постраждати від дій місцевих жителів, релігійних фанатиків чи расистів. На захист поліції не варто покладатися, т.к. ефективність її роботи відрізняється залежно від регіону.

Такі території як Білорусь, Туреччина, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Китай, Саудівська Аравія, Судан, Індія, Таїланд, В’єтнам, Камбоджа, Індонезія, Танзанія, острів Мадагаскар, східна частина Єгипту, Бразилія, Перу, частина Мексики, Албанія та Косово, увійшли до числа територій із підвищеним жовтим коефіцієнтом ризику.

Низькоризикованими для туризму країнами визнані США, Аргентина, та велика частина Європи: Швеція, Великобританія, Естонія, Латвія, Литва, Франція, Іспанія, Італія, Чехія, Австрія, Польща, а також Малайзія та Австралія. На карті вони позначені світло-зеленим кольором.

Найбезпечніших для подорожей країн виявилося лише кілька — це Канада, Норвегія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Швейцарія, Словенія та Люксембург.