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Канада скасовує всі ковідні обмеження

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Канада скасовує всі ковидні обмеження

Починаючи з 1 жовтня 2022 року, всі прикордонні вимоги, пов’язані з COVID-19, у Канаді будуть скасовані. Про це йдеться на урядовому сайті.

Як пояснюється на сайті уряду Канади, для всіх мандрівників, які в’їжджають до Канади сушею, повітрям або морем, будуть скасовані вимоги, включаючи вакцинацію, обов’язкове використання програми Arrive CAN, а також будь-які вимоги до тестування та карантину/ізоляції.

Також скасовується вимога носити маску у транспорті, у тому числі в літаку та поїзді. Проте рекомендація носити її зберігається. Пасажирам круїзних лайнерів більше не потрібно робити тест перед посадкою на борт і використовувати Arrive CAN.

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