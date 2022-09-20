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Авіакомпанія Air Canada перейде на електричні літаки-гібриди

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія Air Canada перейде на електричні літаки-гібриди

Авіакомпанія Air Canada, що базується в Монреалі, підписала угоду про купівлю 30 електрогібридних літаків, що розробляються шведською компанією Heart Aerospace.

Очікується, що новий літак із електродвигунами надійде на озброєння канадського перевізника не раніше 2028 року. Відповідно до угоди Air Canada також придбала частку в Heart Aerospace у розмірі 5 млн доларів США.

Лайнер, який отримав назву ES-30 та розрахований на 30 пасажирів, дозволить Air Canada обслуговувати регіональні та приміські маршрути без шкоди для екології. Енергію для чотирьох двигунів забезпечать потужні літій-іонні акумулятори, а додатково літак оснастять резервними гібридними генераторами, які використовуватимуть екологічно чисте авіаційне паливо.

За розрахунками, за повного завантаження ES-30 зможе подолати відстань 200 кілометрів з нульовим рівнем викидів. Радіус дії може бути збільшений до 400 км при підключенні генераторів та до 800 км, якщо навантаження обмежене 25 пасажирами.

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