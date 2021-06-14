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Закінчилася “епоха Нетаньяху”. В Ізраїлі обрано новий уряд

В Ізраїлі обрано новий уряд: Біньямін Нетаньяху йде зі своєї посади після 12 років при владі. Новий кабінет – коаліційний. Першу половину терміну його буде очолювати Нафталі Беннет, глава правої партії “Яміна”. У союзі з ним – центристи Яіра Лапіда, який повинен буде стати прем’єром на другу половину терміну, а поки займе пост міністра закордонних справ.

Нафталі Беннет, новий прем’єр-міністр Ізраїлю: “Уряд об’єднає представників всього Ізраїлю, від Офри до Тель-Авіва, від Рахата до Кирьят-Шмони, і це дасть нам нові можливості”.

У коаліції назвали свій союз “Урядом змін”. При цьому Кнесет затвердив новий кабінет з перевагою лише в один голос.

Біньямін Нетаньяху, екс-прем’єр Ізраїлю: “Ви так говорите про національну єдність, але уряд, що ігнорує 53 мандати справжніх правих сил, не можна назвати урядом єдності”.

Прихильники Нетаньяху з праворадикальних релігійних партій переривали виступаючих криками, і їх навіть довелося виводити із залу. Беннет визнав, що і в його коаліції чимало розбіжностей, і тому кабінет в першу чергу буде працювати над питаннями, які протиріч не викликають.

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Противники вийшли на вулиці, закликаючи судити його: Нетаньяху і його дружина були замішані в цілому ряді корупційних скандалів, і від повномасштабних розглядів політика захищав тільки імунітет глави кабінету.

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