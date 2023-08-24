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В Ізраїлі туристку обдурили на 1900 доларів продавши попільничку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ізраїлі туристку обдурив шахрай, виманивши у неї 1900 доларів за попільничку

У Старому місті Єрусалиму ізраїльська поліція затримала підозрілого торговця, якого звинувачують у шахрайстві щодо іноземної туристки. За даними слідства, чоловік обдурив жінку і витяг з її кредитної картки майже 1900 доларів за купівлю попільнички.

Згідно з інформацією із ізраїльської газети “Iisrael Hayom”, інцидент стався цього тижня. Підозрюваний наблизився до 60-річної туристки, яка курила біля його магазину. Він запропонував їй придбати попільничку, після чого виставив ціну 30 000 ізраїльських шекелів (приблизно 8000 доларів). Через відсутність у жінки такої суми, продавець запропонував їй інший варіант. Він передав їй 800 доларів і заявив, що це фінансова підтримка на час її перебування, давши натяк на можливість зняття додаткових коштів із її кредитної картки. У підсумку він досяг згоди на купівлю попільнички за 2700 доларів.

Пізніше жінка усвідомила, що потрапила в пастку шахрая, і звернулася до банку, щоб повернути 1900 доларів, що залишилися у торговця за попільничку.

Щойно касири зажадали докази купівлі, вона зіткнулася з відмовою. Спроба повернутися до продавця за документом, що підтверджує правочин, також завершилася невдачею, і в результаті вона звернулася до поліції.

Поліція розпочала допит підозрюваного після вислуховування історії жінки. Представник поліції з відділу розслідувань заявив: “Ми рішуче переслідуємо шахраїв, використовуючи всі доступні методи, щоби покарати їх за їхні дії”. Він також наголосив, що такі випадки завдають шкоди репутації країни та її зусиллям у розвитку туризму, особливо в історичному Старому місті.

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