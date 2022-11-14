У Туреччині зафіксовано рекорд з ізраільтян

За даними Міністерства культури і туризму Туреччини, у період із січня по вересень цього року Туреччину відвідали 631 669 ізраїльських громадян. Це у п’ять з половиною разів більше (448%) у порівнянні з попереднім роком і, як повідомляється, є рекордом у туристичному обміні з Ізраїлем із 2019 року.

Відпочинок на морі, відпустка, розслаблення у спа-салонах та екскурсійні тури країною є кращими варіантами відпочинку для ізраїльських туристів, кажуть експерти з туризму.

Турецькі серіали, які посідають перше місце за кількістю глядачів в Ізраїлі, є причиною підвищеного інтересу, кажуть туроператори.

“Наші ізраїльські клієнти заздалегідь знайомляться з Туреччиною з серіалів і приїжджають сюди з бажанням побачити і познайомитися наживо з тим, що вони бачили на екрані”, – каже гід Мерт Саваш.

За його словами, гіди спілкуються з ізраїльськими туристами англійською мовою, але останнім часом побільшало гідів, які говорять івритом.

Пластична та естетична хірургія, що бурхливо розвивається в Туреччині в останні роки, також є популярним напрямком для ізраїльтян.

“Жінки воліють робити естетичні операції для косметології та омолодження, а чоловіки – пересадку волосся”, – каже доктор Гюльгюн Бешир.

Вона каже, що інтерес до стоматології також збільшився.

У зв’язку з девальвацією турецької ліри процедури у Туреччині стали вигіднішими. Багато ізраїльтян також приїжджають до країни за покупками, повідомляє БТА.

Авіакомпанія Turkish Airlines збільшила кількість рейсів до Ізраїлю після зняття обмежень на COVID-19. До кінця зимового сезону в березні 2023 року авіакомпанія Turkish Airlines виконуватиме 58 рейсів на тиждень із міжнародного аеропорту Стамбула та 17 рейсів на тиждень із другого аеропорту Стамбула – Сабіха Гекчен. Рейси між Тель-Авівом та Анталією також планується розпочати у літній сезон.

Ізраїльські візити до Туреччини активізувалися після взаємних кроків Анкари та Тель-Авіва щодо нормалізації відносин після досить тривалого (понад 10 років) періоду застою.