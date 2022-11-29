Туристів попередили, що не можна робити у Ізраїлі

Перед поїздкою до Ізраїлю мандрівникам варто ознайомитись із традиціями та законами країни, щоб не потрапити у неприємну ситуацію та не зіткнутися з правоохоронними органами. Що не можна робити туристам у державі, розповідаємо у матеріалі “ДІП“.

Жартувати зі службою безпеки

В Ізраїлі дуже розвинена система безпеки. На входах до всіх громадських просторів є рамки, відеокамери та поліція. Безпека громадян – це пріоритет у країні. Тому, якщо ви раптом захочете пожартувати з цього приводу, сказати, що у вас є бомба, не покажете вміст сумки чи валізи, церемонитись з вами точно не стануть.

Залишати речі без нагляду

Це також питання безпеки. І не тому, що у вас можуть вкрасти щось цінне, а тому, що будь-який безхазяйний предмет на вулиці — привід його оточити. 2-3 хвилини та навколо вашої сумочки збереться поліції, щоб його знешкодити.

Зауваження дітям

В Україні дуже часто люди вступають у контакт з чужими дітьми без дозволу їхніх батьків і роблять зауваження. В Ізраїлі інша культура та ставлення до цього питання. Лаяти дітей тут не прийнято, зокрема своїх у публічних місцях.

Шуміти з 14:00 до 16:00

В Ізраїлі є закон про тишу, згідно з яким з 14:00 до 16:00 не можна шуміти – співати, кричати, вибивати килими, слухати музику, запускати петарди. За це можна отримати штраф або навіть виявитися заарештованим.

Їздити на машині з голим торсом

Це діє у багатьох країнах світу. Не можна водити автомобіль без футболки не лише жінкам, а й чоловікам.