Всі розділи
ГоловнаІзраїльТрьох туристів з Ізраїлю заарештували за зйомку стюардеси під час демонстрації правил...
ІзраїльТуризм

Трьох туристів з Ізраїлю заарештували за зйомку стюардеси під час демонстрації правил безпеки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи опинилися у в'язниці за зйомку стюардеси

Трьох туристів з Ізраїлю заарештували за зйомку стюардеси під час демонстрації правил безпеки перед польотом, повідомляє Paddle Your Own Kanoo.

Як уточнює джерело, інцидент стався на рейсі авіакомпанії Pegasus Airlines до Стамбула. Як розповіли ЗМІ родичі пасажирів, молоді люди почали знімати стюардесу на відео та сміялися з неї в той момент, коли вона розповідала про правила безпеки в літаку. Бортпровідниця підійшла до мандрівників та попросила їх видалити відео, і вони виконали її прохання. На цьому, як вони вважають, конфлікт було вичерпано.

Однак “після прибуття до Стамбула всім пасажирам було наказано залишатися на своїх місцях, поки поліція не зайде в літак і не виведе звідти групу туристів. Стюардеса нібито повідомила правоохоронців, що вона “зазнала сексуальних домагань”, повідомляє видання. Один із пасажирів підтвердив її слова.

Про неприємну історію вирішили розповісти родичі заарештованих пасажирів, оскільки спроби добитися їхнього звільнення наразі не мали успіху. Більше того, члени сімей затриманих стверджують, що не можуть дозволити собі покрити дорогі судові витрати.

Як уточнює джерело, шість із дев’яти чоловіків було звільнено після кількох годин допиту в турецькій поліцейській дільниці, а троє інших переведено до центру тримання під вартою, де досі перебувають уже більше тижня.

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю заявив, що знає про цей інцидент, але не може сказати, коли звільнять його співгромадян.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Таїланді турист подав до суду на масажний салон за розбещення та отримав зустрічний позов

Таїланд
Скандал зі звинуваченнями у розбещенні у Чіангмаї транслює місцева...

“Я думав, що бачив все”: пасажир провів тривалий переліт, очищаючи речі від чужої крові

Туризм
Пасажиру авіакомпанії Air France довелося провести весь політ у...

Літак EasyJet із туристами не зміг злетіти через зайву вагу: 19 пасажирів зняли з рейсу

Велика Британія
Авіакомпанія EasyJet, що базується у Великій Британії, вилучила 19...

Турист, який подряпав своє ім’я на Колізеї: “Я не знав, скільки років цій будівлі”

Італія
У червні на стіні римського Колізею один із туристів...

Екіпаж easyJet висадив частину пасажирів із літака через зайву вагу

Велика Британія
19 пасажирів авіакомпанії easyJet залишили борт літака через те,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму