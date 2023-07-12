Трьох туристів з Ізраїлю заарештували за зйомку стюардеси під час демонстрації правил безпеки перед польотом, повідомляє Paddle Your Own Kanoo.

Як уточнює джерело, інцидент стався на рейсі авіакомпанії Pegasus Airlines до Стамбула. Як розповіли ЗМІ родичі пасажирів, молоді люди почали знімати стюардесу на відео та сміялися з неї в той момент, коли вона розповідала про правила безпеки в літаку. Бортпровідниця підійшла до мандрівників та попросила їх видалити відео, і вони виконали її прохання. На цьому, як вони вважають, конфлікт було вичерпано.

Однак “після прибуття до Стамбула всім пасажирам було наказано залишатися на своїх місцях, поки поліція не зайде в літак і не виведе звідти групу туристів. Стюардеса нібито повідомила правоохоронців, що вона “зазнала сексуальних домагань”, повідомляє видання. Один із пасажирів підтвердив її слова.

Про неприємну історію вирішили розповісти родичі заарештованих пасажирів, оскільки спроби добитися їхнього звільнення наразі не мали успіху. Більше того, члени сімей затриманих стверджують, що не можуть дозволити собі покрити дорогі судові витрати.

Як уточнює джерело, шість із дев’яти чоловіків було звільнено після кількох годин допиту в турецькій поліцейській дільниці, а троє інших переведено до центру тримання під вартою, де досі перебувають уже більше тижня.

Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю заявив, що знає про цей інцидент, але не може сказати, коли звільнять його співгромадян.