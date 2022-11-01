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ІзраїльТуризм

Пасажир літака закурив на борту і підпалив туалет

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир літака закурив на борту і підпалив туалет

Пасажир з Ізраїлю влаштував невелику пожежу на рейсі авіакомпанії El Al з Тель-Авіва до Бангкока.

Пасажир, який страждає на нікотинову залежність, не зміг встояти перед тим, щоб покурити в туалеті літака. Він намагався викинути сигарету у відро для сміття, незважаючи на попередження екіпажу про те, що курити на борту не можна і тим більше кидати недопалок у сміття.

Пожежа почалася, коли запалений недопалок підпалив туалетний папір і серветки всередині відра для сміття, що призвело до спрацьовування димової сигналізації.

За даними авіакомпанії, пожежа була негайно загашена вогнегасниками.

Оскільки жодних пошкоджень на борту не було, авіакомпанія вирішила не залучати до цієї справи місцеву поліцію.

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