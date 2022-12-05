Всі розділи
ГоловнаІзраїльНазвано найдорожчі міста світу
ІзраїльСінгапурСША

Названо найдорожчі міста світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найдорожчі міста світу

Economist Intelligence Unit (EIU) представив щорічний рейтинг найдорожчих міст світу, повідомляє Dip.org.ua.

Рейтинг найдорожчих міст вперше очолив Нью-Йорк, зрівнявши рахунок із Сінгапуром. Разом вони випередили торішнього лідера – столицю Ізраїлю Тель-Авів, який опустився на третє місце.

Крім Нью-Йорка, Лос-Анджелес та Сан-Франциско також потрапили до списку десяти найдорожчих міст світу.

Більшість інших європейських міст впали в рейтингу, оскільки енергетична криза та ослаблення економіки призвели до зниження вартості євро та інших місцевих валют. Стокгольм, Люксембург та Ліон найбільше знизилися у рейтингу. Столиця Сирії Дамаск та столиця Лівії Триполі залишаються найдешевшими містами.

Дані, опубліковані EIU, показують стрімке зростання вартості життя в найбільших містах світу, оскільки війна в Україні та обмеження, що продовжуються, пов’язані з пандемією, порушують ланцюжки поставок, особливо енергії та продуктів харчування. У середньому ціни у 172 містах, охоплених індексом вартості життя у світі (WCOL) EIU, зросли на 8,1 відсотка у місцевій валюті, що є найвищим показником за 20 років, за які ми маємо цифрові дані про вартість життя. Цього року опитування проводилося з 16 серпня до 16 вересня 2022 року. Київ не було включено до огляду цього року.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму