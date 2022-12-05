Названо найдорожчі міста світу

Economist Intelligence Unit (EIU) представив щорічний рейтинг найдорожчих міст світу, повідомляє Dip.org.ua.

Рейтинг найдорожчих міст вперше очолив Нью-Йорк, зрівнявши рахунок із Сінгапуром. Разом вони випередили торішнього лідера – столицю Ізраїлю Тель-Авів, який опустився на третє місце.

Крім Нью-Йорка, Лос-Анджелес та Сан-Франциско також потрапили до списку десяти найдорожчих міст світу.

Більшість інших європейських міст впали в рейтингу, оскільки енергетична криза та ослаблення економіки призвели до зниження вартості євро та інших місцевих валют. Стокгольм, Люксембург та Ліон найбільше знизилися у рейтингу. Столиця Сирії Дамаск та столиця Лівії Триполі залишаються найдешевшими містами.

Дані, опубліковані EIU, показують стрімке зростання вартості життя в найбільших містах світу, оскільки війна в Україні та обмеження, що продовжуються, пов’язані з пандемією, порушують ланцюжки поставок, особливо енергії та продуктів харчування. У середньому ціни у 172 містах, охоплених індексом вартості життя у світі (WCOL) EIU, зросли на 8,1 відсотка у місцевій валюті, що є найвищим показником за 20 років, за які ми маємо цифрові дані про вартість життя. Цього року опитування проводилося з 16 серпня до 16 вересня 2022 року. Київ не було включено до огляду цього року.