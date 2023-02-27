Зимова посуха в Італії відкрила приховану дорогу на один із островів на знаменитому озері Гарда

Знамените італійське озеро Гарда знову стало місцем паломництва туристів. Причина — незвичайно суха зима, через яку в озері сильно зменшився рівень води, і стала видно насипану дорогу з берега на крихітний острівець Сан-Бьяджо, розташований посередині озера.

Зазвичай на острів можна дістатися тільки човном, але історично низький рівень води оголив вузьку доріжку з каменю та піску, що з’єднує його з берегом.

Це незвичайне явище нагадує деяким відвідувачам „Плавучі пірси“, художню інсталяцію 2016 року художника Христо на іншому італійському озері – Ізео. Христо встановив кілька пішохідних мостів через озеро.

Чому рівень води в озері Гарда такий низький?

Аномально суха зима призвела до того, що рівень води в озері Гарда досяг найнижчого зимового рівня за понад 30 років. Рівень води в озері приблизно на 65 см нижче середньої для цієї пори року. Води річки По та озер Маджоре та Комо також винятково низькі.

Зазвичай озеро заповнюється талим снігом з навколишніх вершин, але цієї зими у цьому регіоні було дуже мало снігу чи дощу.

Як посуха вплине на туризм на озері Гарда?

Наплив туристів, несподіваний для лютого, став благом для маленького містечка Манерба-дель-Гарда. “Острів став пам’яткою не в сезон, що робить наше озеро більш відомим”, – каже мер Флавіано Маттіотті.

Але посуха може принести місту проблеми у майбутньому, також застерігає він. “Якщо навесні рівень озера не підніметься, нам доведеться поглиблювати гавані, щоб полегшити доступ для туристичних човнів”, – сказав він.

Близько 28 мільйонів туристів відвідали озеро Гарда минулого року, близько 40 відсотків із них прибули з Німеччини, Австрії чи Швейцарії. „Ніби йдеш водою, — захоплюється Афра Форхаузер, туристка з Південного Тироля. — Як тільки я побачила репортаж про остров у новинах німецького телебачення, я вирішила приїхати“.

На Сан-Бьяджо, також відомому як „Кроличий острів“, сім’ї влаштовують пікніки на траві під прекрасним зимовим сонцем або гуляють пустельними пляжами. Діти лазять по каменях і запускають у воду млинці.

“Взимку з’явився новий туристичний рух — відкрити для себе ті ділянки озера, які зазвичай знаходяться під водою”, – говорить Паоло Артеліо, президент VisitGarda, агентства, що рекламує озеро Гарда. Туристи можуть побачити частково вкриті водою печери Катулла, залишки римської вілли на краю півострова Сірміоне.

Але місцева влада наполягає на тому, що більшість типових озерних пам’яток все ще є доступними — і що „передчасно плакати про катастрофу“.

„Для туристів нічого не змінюється, тому що середня глибина озера, як і раніше, становить 136 метрів, вони можуть займатися серфінгом, ходити під вітрилом або просто плавати, — запевняє П’єрлучіо Сереза, генеральний секретар місцевої організації, що стежить за якістю води Comunità del Garda.

“Досить кінця лютого зі снігом і дощового березня, щоб ситуація нормалізувалася”, – додає він.