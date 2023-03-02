Я ж просив одну: Блогер показав популярну схему обману туристів у Мілані

Блогер Люк Мартінез давно ділиться своїми пригодами по всьому світу, або, як висловлюється сам інфлюєнсер: “Я наражаю своє життя на небезпеку і називаю це подорожами”.

Днями Мартінез побував у Мілані та зіткнувся з дуже популярною схемою обману наївних туристів. Своїм досвідом він поділився з користувачами TikTok.

Обман відбувся на одній із найлюдніших площ італійського міста, повної голубів. До хлопця під час зйомки відео підійшов один із місцевих мешканців. Чоловік запропонував йому зробити та роздрукувати одну професійну фотографію з птахами за 3 євро.

“Мене зараз обдурять”, – зрадів Мартінез, вирішивши провести експеримент.

Фотограф тиктокера зняв, але замість однієї фотографії надрукував кілька. Заплатити він зажадав за всі знімки.

“Я ж просив лише одну! У мене з собою лише три євро”, – відповів мандрівник.

Повалений обманщик став наполягати, але після короткої суперечки розчаровано пішов скаржитися своїм колегам.

Мартінез попереджає бути пильними та не вдаватися до послуг вуличних фотографів, якщо не хочете розлучитися із зайвими грошима та залишитися з купою однакових та непотрібних знімків.

Ролик набрав більше 2 мільйонів переглядів, а в коментарях деякі користувачі порівняли схему обману з тією, що поширена в Туреччині – за допомогою щітки для взуття:

Повз туристів проходить чоловік чи підлітки, що тримають у руках дерев’яну коробку з пристроями для чищення взуття. Раптом із неї під ноги відпочиваючим випадає велика щітка.

Туристи щітку піднімають, наздоганяють хлопців та повертають втрачений предмет. Розтеряхи приймаються гаряче дякувати. І на знак вдячності пропонують почистити туфлі чи черевики.

Розчулені туристи погоджуються, а після того як їхнє взуття засяє, чистильники мало не з погрозами вимагають гроші: адже про те, що чистка безкоштовна, “і мови не було”.