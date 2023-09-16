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Визначилася перша країна ЄС яка не буде нічого конфіскувати у росіян, на відміну Німеччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Визначилася перша країна ЄС яка не буде нічого конфіскувати у росіян, на відміну Німеччини

Перша країна ЄС, яка заявила, що не буде нічого конфіскувати у росіян, на відміну від Німеччини, визначилася. Їй виявилася Італія. Принаймні президент Асоціації італійських підприємців у Росії Вітторіо Торрембіні заявив, що його країна точно не відніматиме у туристів з Росії автомобілі і тим більше особисті речі при в’їзді до Італії.

Він підкреслив, що таке вилучення речей щодо росіян є провокацією — і прозоро натякнув, що сваритися з Росією Італія не збирається, і більше — розраховує на нормалізацію відносин та поновлення роботи, «як це дозволить ситуація».

Як цитують заяву підприємця в італійській пресі, він нагадав, що регламент Європейського союзу, навколо якого в останні дні розгорілася полеміка, дозволяє країнам-членам на власний розсуд застосовувати санкції щодо громадян Росії. З

азначимо, що представник ЄК Даніел Шерідан Феррі уточнив, що країни ЄС можуть не конфіскувати особисті речі громадян Росії, які в’їжджають до Євросоюзу, навіть якщо якісь із них перебувають у «чорному списку». Італія робити це, зважаючи на все, не збирається, принаймні пан Торрембіні назвав вилучення особистих речей у росіян при їх перетині кордону ЄС «провокацією».

Також президент Асоціації італійських підприємців у РФ зробив і таку — небезпечну заяву: «Багато італійських компаній, які пішли з Росії, хочуть відновити там роботу… І вони підуть на такий крок, як тільки дозволить ситуація», – заявив він.

Нагадаємо, що першою після роз’яснень Єврокомісії визначилася Німеччина — вона заявила, що планує конфіскувати у росіян все, що знаходиться в так званих списках санкцій, без винятку, незважаючи на дозвіл Єврокомісії не відбирати у російських туристів особисті речі. Про це заявили російському туристові в офіційній відповіді німецької митниці на його запит: Німеччина не робитиме винятку з санкцій ЄС для росіян, які в’їжджають в країну — будь-які товари, що підпадають під ембарго, в принципі можуть бути конфісковані. З аналогічною заявою виступила і Литва, щоправда наголосила на автомобілях. Подробиці читайте тут.

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