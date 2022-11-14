Влада Італії заплатить усім охочим переїхати на Сардинію

Влада Сардинії заплатить охочим оселитися на острові 15 тисяч євро. Для залучення нових мешканців до малонаселених районів італійського острова місцева влада затвердила спеціальну грантову програму.

Щоб скористатися програмою, людина має переїхати в один із муніципалітетів Сардинії з населенням менше трьох тисяч осіб. Новоспечений мешканець повинен постійно проживати у купленій власності.

Розповідає оглядач Forbes Лаура Бігли Блум:

«Якщо ви колись мріяли жити в Італії, ваше бажання може справдитися. І навіть краще вам ще й заплатять. Приголомшливий середземноморський острів Сардинія готовий заплатити людям 15 тисяч євро за переїзд. Мета – залучити нових мешканців, щоб боротися зі скороченням чисельності населення. Уряд Сардинії вже виділив 45 млн євро, щоб субсидувати 3 тисячі грантів. Інші частини Італії використовують аналогічні заходи підтримки, щоб заманити нове населення. Наприклад, Калабрія дає новим мешканцям близько 33 тисячі доларів, а село Санто-Стефано-ді-Сессаніо — до 52,5 тисячі. У США були аналогічні програми, коли регіони, міста та штати платили людям за переїзд туди. Отже, що вам потрібно знати? Як і в будь-якій із цих програм, тут є одна проблема. Щоб мати право на участь, ви повинні переїхати до сардинського міста з населенням менше 3 тисяч мешканців. Гроші мають піти на ремонт будинку. Ви повинні там жити постійно (ці вілли не для тимчасового відпочинку). І протягом 18 місяців вам необхідно зареєструватись у Сардинії як у постійному місці проживання. Здається, це того варте. Сардинія — другий за величиною острів у Середземному морі, славиться своєю чистою водою, руїнами бронзової доби і смачною їжею, наприклад, місцевими лобстерами. Вона має понад 1200 миль берегової лінії, всіяної піщаними пляжами та пішохідними стежками».

Президент острова Крістіан Солінас зазначив, що грантова програма допоможе розвивати економіку найуразливіших італійських територій.