Відразу два популярні регіони в Італії вводять нові заборони для туристів

Італія, яка є однією з найпопулярніших серед туристів країн світу, продовжує запроваджувати нові заборони у спробі приборкати надмірні потоки гостей.

Зокрема, популярний автономний регіон Альто-Адідже (або Південний Тіроль) на півночі Італії вирішив обмежити кількість туристів, які там зупиняються з ночівлею, пише The Independent.

Зокрема, в цьому регіоні на кордоні з Австрією та Швейцарією серед Доломітових Альп знаходиться популярне місто Больцано.

“У певну пору року і в певних районах їх (туристів – ред.) стало надто багато. Ми досягли межі наших ресурсів, у нас були проблеми з дорожнім рухом, а мешканцям важко знайти житло… Сектор туризму дуже важливий для нас із точки зору робочих місць та економіки, але ми досягли межі, тому ми вжили ці заходи, щоб гарантувати краще управління потоком людей і розміщення туристів. влади.

Згідно з новим законом, ухваленим у вересні 2022 року, в регіоні налічується трохи менше 230 тисяч офіційно схвалених гостьових ліжок. Також вводиться заборона відкриття будь-якого нового об’єкта розміщення, якщо інше місце не закривається. Це обмеження поширюється на житло від Airbnb.

Крім того, були введені обмеження для одноденних екскурсій: тепер для відвідування ключових туристичних місць, включаючи льодовикове озеро Лаго-ді-Брайєс, потрібне попереднє бронювання.

Разом з тим, повідомляє The Independent, у рибальському містечку Портофіно в провінції Генуя вирішили ввести штрафи в 275 євро для туристів, які “тиняються без діла” або надто довго затримуються заради фото на популярних локаціях. Такі локації тепер будуть позначені як червоні зони чи зони “без очікування”.

Мер Портофіно Маттео Віакава заявив, що туристи, які зупиняються, щоб сфотографуватися, викликають “анархічний хаос”, у тому числі постійні пробки та перевантажені тротуари.

“Мета полягає не в тому, щоб зробити це місце більш ексклюзивним, а в тому, щоб дозволити всім насолодитися нашою красою. Ми хочемо уникнути небезпечних ситуацій, спричинених переповненістю”, – пояснив він.