В Італії туристка роздяглася догола на сходах собору заради фото

Італія знову зіткнулася з «непристойною» поведінкою туристів, що вилилася в гучну культурну справу. Цього разу об’єктом гніву місцевих жителів стала мандрівниця, яку спіймали за постановкою імпровізованої фотосесії у оголеному вигляді прямо на сходах легендарного Собору святого Андрія Первозванного в Амальфі.

«Від водіння автомобіля Іспанськими сходами в Римі до серфінгу по Гранд-каналу у Венеції та розбивання скульптур у Ватикані. Деякі туристи цього літа ставилися до Італії так, ніби це їхній особистий тематичний парк», – повідомили CNN.

Як повідомило видання, не тільки дівчині, а й її двом супутникам, які допомагали у фотосесії на узбережжі італійського міста Амальфі, висунуть звинувачення у «непристойних діях» за звинуваченням у посяганні та оскверненні культурно-історичної спадщини країни.

У понеділок вранці, близько 7:30 ранку, вражені місцеві жителі зняли на камеру жінку, яка позувала перед дверима собору, датованими 1067 роком у тодішньому Константинополі, та під мозаїкою із зображенням святого Андрія, чиї мощі, за деякими даними, знаходяться всередині.

Місце зйомки було особливо болючим для членів спільноти, поскаржилася мистецтвознавець та письменниця Лаура Тайєр, яка мешкає в Амальфі. «Те, що це сталося у церкві, зробило цей епізод шокуючим. Дуомо – це місце поклоніння та місце, дуже близьке до серця амальфітанців. Це специфічне тло зачіпає історичну пам’ять місцевих жителів. Бронзові двері нагадують про дні Республіки Амальфі. Ці двері відчиняються для процесій, весіль, похорону – моментів, які створюють життя. Так, це красиво, але Амальфі – це набагато більше, ніж гарне тло для фотографії в соціальних мережах», – завила вона у розмові з виданням.

У відео з місця події, опублікованого в соцмережах, було чути, як одна місцева мешканка та авторка ролика, назвала туристів «божевільними». «Голі у церкві» – недовірливо констатувала вона.

Собор, який датується IX століттям, присвячений апостолу Андрію Первозванному, а його мощі, як то кажуть, зберігаються там з 1206 року. Він був побудований за часів розквіту Амальфі як морської наддержави, що суперничає з Генуєю, Венецією та Пізою. Сьогодні його вузькі вулички переповнені туристами.

Місцевий сайт Positano News, який опублікував відео, повідомив, що трійця, яка не отримала дозволу на зйомку, була спіймана поліцією перед тим, як залишити місто. Він додав, що їхнє обладнання, схоже, навіть не було професійним.

Інший місцевий сайт Amalfi Notizie, який опублікував відео в соцмережах, повідомив, що туристка, яка прибула до церкви повністю одягнена і піднялася сходами, щоб роздягнутися, заявила поліції, що вони просто роблять знімки для збереження спогадів про свою поїздку на узбережжі Амальфі, а не для реклами.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Представник місцевої поліції Амальфі повідомив CNN, що тріо виявилося британцями: фотограф-чоловік, модель та асистент. Тепер їм усім звинувачено в «непристойних діях у громадському місці».

Раніше у вересні дві туристки теж порушили всякий етикет і проігнорували цінність італійської архітектури: їх упіймали за північним купанням у фонтані Сант-Андреа в Амальфі. Фонтан у стилі бароко, створений у XVIII столітті, є однією з визначних пам’яток міста, увінчаний статуєю святого Андрія.

За словами Тайєр, в Амальфі цього року було «жвавіше, ніж будь-коли», а через аномально теплу погоду, яка не поспішає залишати регіон, натовпи туристів продовжують прибувати. «Подібні епізоди – гарне нагадування про те, що потрібно поважати місця, які ми відвідуємо, та людей, які там живуть», – додала вона.