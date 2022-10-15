В Італії туристам запропонували незвичайний кешбек

В Італії туристам запропонували незвичайний варіант кешбеку.

Так, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, розташованому на північному сході країни і що межує з Австрією та Словенією, вирішили відшкодовувати туристам витрати на дорогу, якщо вони приїдуть поїздом з будь-якої точки Італії та зупиняться у містах Трієст, Удіне, Градо чи Ліньяно.

Гості можуть приїжджати на будь-яких поїздах державної залізничної компанії Trenitalia – від регулярних регіональних ліній до Intercity та високошвидкісних ліній Frecce.

Туристам слід забронювати щонайменше на дві ночі проживання в готелі, що бере участь в акції, а також прибути та виїхати назад з п’яти певних станцій. У цьому випадку вартість зворотного квитка на поїзд буде повернуто.

Додатково як бонус туристам видадуть спецкарту, яка дає право безкоштовно їздити в громадському транспорті, відвідувати музеї та місцеві визначні пам’ятки зі знижками.

Уточнюється, що спецпропозиція у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія діятиме до 31 травня 2023 року.