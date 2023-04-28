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В Італії туристам почали пропонувати квартиру у незвичайному палаці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії туристам почали пропонувати квартиру у незвичайному палаці

В Італії туристи можуть орендувати палац XVI століття, що належав родині аристократів, об’єкт прикрашений унікальними фресками та картинами епохи Відродження. Йдеться про Палаццо Анджело Джованні Спінола — історичне місце в центрі Генуї.

За інформацією airbnb, Палаццо 1576 знаходиться на Віа Гарібальді і є частиною так званих Палацці-деі-Роллі.

“Колись у обраних приватних резиденціях жили члени королівської родини, дипломати та приймали відомих гостей Генуезької республіки у 16-17 століттях. У 2006 році палац був включений до списку ЮНЕСКО”, – пише ресурс.

В Італії туристам почали пропонувати квартиру у незвичайному палаці

Триденне перебування коштуватиме вам 513 доларів, але при чотиримісному розміщенні вартість однієї ночі становить 43 долари з особи. Відгуки гостей позитивні.

“Це було чудово! Начебто пожив у музеї”, – написав один гість на сайті Airbnb.

Джерело доповнює, що на першому поверсі об’єкту знаходиться офіс німецької Deutsche Bank, а другий поверх є житловим.

В Італії туристам почали пропонувати квартиру у незвичайному палаці

“В останні роки чарівної краси будівлі стали популярною пам’яткою міста. Туристи із задоволенням бронюють пішохідні екскурсії Палаццо”, – пише ресурс.

Один мешканець палацу пішов далі: здає свою квартиру на другому поверсі через оголошення.

В Італії туристам почали пропонувати квартиру у незвичайному палаці

“Ви можете зняти цю квартиру в Генуї, Італія, за 138 доларів/ніч”, – пише автор поста

Сама квартира виглядає сучасно, але вхід на першому поверсі зберіг оригінальні історичні риси будівлі: старовинний вестибюль багатоквартирного будинку прикрашений картинами та розкішними сходами.

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